2-й таймМанчестер Сити — Шеффилд ЮнайтедОнлайн
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    СКА разгромил «Автомобилист»

    СКА — «Автомобилист»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Петербурский СКА очень легко добился победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

    Василий Глотов
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    Василий Глотов

    Все шайбы были заброшены в первом периоде.

    Дубль сделал Василий Глотов, еще по голу оформили Максим Хайруллин и Арсений Грицюк. Две голевые передачи у Артем Земченка, также по ассисту сделали Валентин Зыков, Александр Никишин и Иван Зинченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Хайруллин — 10 (Земченок), 4:44 — 1:0. Глотов — 11 (Хайруллин, Зыков), 11:13 — 2:0. Глотов — 12 (Земченок, Никишин), 13:08 — 3:0. Грицюк — 11 (Зинченко), 19:29 — 4:0Вратари: Серебряков (Мойсевич, 40:00) — Галкин (Аликин, 11:13)Броски: 28 (10+7+11) — 27 (9+12+6)Штраф: 2 — 2

    СКА идет на четвертой позиции в Западной конференции с 61 очком. «Автомобилист» занимает шестое место на «Востоке» с 55 очками.

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