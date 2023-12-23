ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «МЮ»Нет голов и нет надежды. Несчастливое Рождество для «Манчестер Юнайтед»
  • 22:26
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки в матче АПЛ
  • 21:53
    • «Интер» уверенно обыграл «Лечче» на своем поле
  • 20:24
    • «Атлетико» минимально одолел «Севилью»
  • 19:58
    • «Тоттенхэм» одолел «Эвертон» в матче АПЛ
  • 19:42
    • «Локомотив» в овертайме одолел ЦСКА
    Все новости спорта

    Никитин: Плотная игра, ЦСКА был самим собой, тем ценна победа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (2:1 ОТ).

    Игорь Никитин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин

    «Плотная игра, ЦСКА был самим собой, тем ценна победа. Не всё получалось, но, думаю, парни проявили характер. Готовимся дальше.

    Решение дать больше времени на льду Никите Кирьянову, чем Даниилу Буту? Планомерно подвели Никиту Кирьянова к этому матчу, потому что с хорошим соперником не просто проверяются игроки, но и растут. Считаю, что он провёл неплохую игру для перспективного парня. Главное, чтобы это стало фундаментом для будущего. Что касается Дани, то график непростой, не все взрослые выдерживают. Дали ему немного сбросить нагрузку.

    Отсутствие Ярослава Лихачёва и Дмитрия Симашева в третьем периоде? У Димы тоже накопилась усталость, нет претензий по игре. Дали опытным ребятам в непростой ситуации доиграть матч. Что касается Ярослава, то с ЦСКА нельзя играть осторожно, особенно в своей зоне. Мы растём, Ярослав растёт. Думаю, это пойдёт на пользу.

    Ожидается ли усиление в "Локомотиве" перед дедлайном? Не хочется лить воду. Пока не могу сказать конкретно.

    Почему не попробовать Алексеева вместо Чеховича в большинстве? Они играют на разных позициях. И у Лихачёва, и у Бута статистика не хуже Алексеева. У Дениса много обязанностей "5х5" и в меньшинстве. В лиге можно по пальцам одной руки пересчитать людей, кто может удачно сочетать все компоненты. Денис сосредоточился на простых вещах, он приносит пользу в этом. Это командная игра, конкретно сегодня он несколько раз хорошо сыграл в меньшинстве.

    Получит ли Бочаров шанс в выездной серии? Думаю, что получит. Здесь всё сбилось первой игрой против "Северстали", немного по-другому планировали. Жизнь вносит коррективы», — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте клуба.

    «Локомотив» идет третьим на «Западе» с 57 очками. ЦСКА (47) — шестой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» снова потеряет очки на поле «Вулверхэмптона»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Галатасарай» подтвердит свой класс
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Авангард» станет новым лидером Востока?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зиря — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лада — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Вахда Мекка — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие