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    Мартемьянов о победе «Амура»: Играли на победу, впервые выиграли в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

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    «К сожалению, первый Кубок Икры остался во Владивостоке. По матчу — очень неплохая игра была, после перерыва команды вышли в неплохой физической форме. Мы физически были готовы очень неплохо.

    Создали массу моментов, могли решать и в первом, и во втором периоде. Оба вратаря сыграли на хорошем уровне. В атаке есть проблемы — суета, быстрота. Могли решить раньше, но не получилось.

    Благодарен команде, что играли на победу, впервые выиграли в овертайме. Содержанием матча, в принципе, доволен, как и результатом, но реализацией — нет. Мы стараемся играть в атакующий хоккей, много создаём, но не реализуем — это видно со стороны. Хотя в обороне тоже хорошо сыграли», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

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    • После победы над «Адмиралом» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Металлургом» 22-го декабря.

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