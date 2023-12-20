Мартемьянов о победе «Амура»: Играли на победу, впервые выиграли в овертайме

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1 ОТ).

«К сожалению, первый Кубок Икры остался во Владивостоке. По матчу — очень неплохая игра была, после перерыва команды вышли в неплохой физической форме. Мы физически были готовы очень неплохо.

Создали массу моментов, могли решать и в первом, и во втором периоде. Оба вратаря сыграли на хорошем уровне. В атаке есть проблемы — суета, быстрота. Могли решить раньше, но не получилось.

Благодарен команде, что играли на победу, впервые выиграли в овертайме. Содержанием матча, в принципе, доволен, как и результатом, но реализацией — нет. Мы стараемся играть в атакующий хоккей, много создаём, но не реализуем — это видно со стороны. Хотя в обороне тоже хорошо сыграли», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

После победы над «Адмиралом» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Металлургом» 22-го декабря.