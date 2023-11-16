«Сибирь» — «Металлург»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

Подошла к концу встреча между командами Восточной конференциии магнитогорским. Победу со счетом 3:2 в овертайме одержала команда Андрея Разина.

На 12-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев Егор Аланов, реализовавший большинство.

В начале второго периода форвард «Металлурга» Максим Карпов сравнял счет — 1:1.

А через пять минут американский нападающий Люк Джонсон вывел гостей вперед, забив в большинстве.

Но «Сибирь» смогла уйти от поражения в основное время. Шайбу на 59-й минуте забросил защитник Илья Морозов.

Но «Металлург» все-таки сумел победить, пусть и овертайме. На второй минуте большинство реализовал Денис Зернов.

В следующем матче «Сибирь» будет играть на выезде с «Куньлунем», а «Металлург» примет дома «Барыс».