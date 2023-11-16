«Сибирь» — «Металлург»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

На 12-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев Егор Аланов, реализовавший большинство.
В начале второго периода форвард «Металлурга» Максим Карпов сравнял счет — 1:1.
А через пять минут американский нападающий Люк Джонсон вывел гостей вперед, забив в большинстве.
Но «Сибирь» смогла уйти от поражения в основное время. Шайбу на 59-й минуте забросил защитник Илья Морозов.
Но «Металлург» все-таки сумел победить, пусть и овертайме. На второй минуте большинство реализовал Денис Зернов.
В следующем матче «Сибирь» будет играть на выезде с «Куньлунем», а «Металлург» примет дома «Барыс».