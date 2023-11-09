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    «Ак Барс» уступил «Ладе» в КХЛ

    «Лада» — «Ак Барс»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Лада
    «Ак Барс» в гостях уступил «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    У казанцев отличились Кирилл Семенов и Александр Радулов. У тольяттинцев голы забили Сергей Шумаков, Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс.

    «Ак Барс» с 38 очками идет на 3-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» набрала 39 очков и возглавила таблицу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Шумаков — 6 (Солянников, Фисенко), 4:17 — 1:0. Семенов — 6 (бол., Радулов, Шипачев), 5:57 — 1:1. Радулов — 9 (бол., Шипачев, Войнов), 26:11 — 1:2. Кугрышев — 6 (бол., Сафин, Солянников), 42:36 — 2:2. Джозефс — 12 (Минеев, Сафин), 53:40 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Билялов (58:53 — 59:18, 59:23)Штраф: 11 — 10Броски: 26 (10+5+11) — 36 (14+16+6)

    11 ноября «Лада» встретится на своем льду со «Спартаком», «Ак Барс» в этот же день отправится в гости к «Металлургу» из Магнитогорска.

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