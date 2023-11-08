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    Главный тренер «Сент-Луиса» высказался об игре Бучневича в нынешнем сезоне НХЛ

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    Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе высказался о результатах нападающего команда Павла Бучневича на старте нынешнего сезона НХЛ.

    Павел Бучневич
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    Павел Бучневич

    «Бучневич себя раскритиковал? Конечно, он расстроен. Мы тоже хотим, чтобы он набирал очки. Сегодня у него был отличный момент, шансы забить у него возникают, но пока не всё получается.

    Он работает, делает много хороших вещей без шайбы, но, конечно, нам нужно, чтобы он набирал очки. Я это понимаю.

    Ему просто надо не опускать руки, и всё придёт. Я по-настоящему в это верю, мы все верим в него. Всё придёт, ему просто надо продолжать делать то, что он делает. Идти туда, откуда забиваются голы, и в конце концов шайба начнёт заходить в ворота», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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    • Ранее Бучневич сам раскритиковал свою игру в нынешнем сезоне НХЛ.

    Форвард провел 9 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи при показателе полезности «+1».

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