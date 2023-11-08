Бучневич о своей игре: Я просто ужасен

Нападающий «Сент-Луиса»после поражения от «Виннипега» (2:5) признался, что разочарован своей игрой в текущем сезоне.

Бучневич провел девять матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

«Я просто ужасен, ужасен на протяжении этого сезона. Я не знаю, что сказать. Ребята создают моменты для меня, но я не могу их реализовать.

Не знаю… Надеюсь, одна из шайб все же залетит в ворота. Мне просто нужно играть лучше и помогать команде.

Сейчас я ничего не создаю, это не особо помогает команде. Надо найти способ стать лучше», — приводит слова российского хоккеиста пресс-служба «Сент-Луиса».