Бучневич о своей игре: Я просто ужасен

Павел Бучневич Фото: globallookpress.com
Бучневич провел девять матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.
«Я просто ужасен, ужасен на протяжении этого сезона. Я не знаю, что сказать. Ребята создают моменты для меня, но я не могу их реализовать.
Не знаю… Надеюсь, одна из шайб все же залетит в ворота. Мне просто нужно играть лучше и помогать команде.
Сейчас я ничего не создаю, это не особо помогает команде. Надо найти способ стать лучше», — приводит слова российского хоккеиста пресс-служба «Сент-Луиса».