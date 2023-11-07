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    Малкин: В НХЛ все отказываются от десертов, кока-колы

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о секрете своего спортивного долголетия.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Сказать конкретно, ощущаю себя на 20, 25 или 30, не могу. Сколько есть — все мои! Стараюсь больше следить за питанием, делать массажи — сейчас понимаю, насколько важно восстановление. Больше тянусь. Мышцы болят после каждой игры, надо делать заминку, растягиваться. Вроде маленькие нюансы, но они очень важны.

    И, как я уже сказал, питание. Сейчас не только я — вся лига отказывается от десертов, кока-колы. Раньше приходишь на обед — всегда стоит кола, "фанта", вся эта газировка. Сейчас не то, что это — даже мороженое редко где можно увидеть.

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    • Многие игроки — настоящие атлеты, хотят показать себя и получить хороший контракт, для чего внимательно следят за своим организмом. Конкуренция зашкаливает. С каждым годом в лигу врываются все больше молодых игроков — им 18 лет, а играют так, будто уже 25. Надо соответствовать. И очень важна подготовка летом. Надо пожертвовать какими-то моментами, связанными с отдыхом, вставать рано утром и ехать на тренировку», — приводит слова 37-летнего россиянина «Спорт-Экспресс».

    Малкин набрал 13 (7+6) очков в десяти матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

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