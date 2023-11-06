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    «Авангард» по буллитам переиграл минское «Динамо»

    «Динамо» Мн — «Авангард»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Все прогнозы на Уимблдон В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» по буллитам обыграл «Динамо» Минск со счетом 4:3.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    За минчан забили Егор Бориков, Ник Меркли и Виталий Пинчук. За «Авангард» дубль на счету Рида Буше и гол в активе Ивана Николишина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Буше — 15 (бол., Ткачев, Пьянов), 10:46 — 0:1. Николишин — 4 (бол., Спунер, Буше), 28:34 — 0:2. Бориков -— 1 (Кузнецов), 30:54 — 1:2. Меркли — 7 (Пинчук), 39:37 — 2:2. Пинчук — 8 (бол., Энас, Калдис), 48:15 — 3:2. Буше — 16 (Шулак, Ткачев), 48:34 — 3:3Победный буллит: ТкачевВратари: Колосов — Мишуров (60:10 — 65:00)Штраф: 8 — 11Броски: 30 (6+13+11+0) — 27 (6+11+7+3)

    «Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции.

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