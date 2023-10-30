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    • Нападающий московского «Динамо» Каблуков сыграл 1000-й матч в чемпионате России
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    Нападающий московского «Динамо» Каблуков сыграл 1000-й матч в чемпионате России

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Салават Юлаев
    Форвард «Динамо» Москва Илья Каблуков в игре против «Сочи» провел юбилейный 1000-й матч в чемпионатах России, сообщает пресс-служба КХЛ.

    Илья Каблуков
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    Илья Каблуков

    35-летний нападающий является третьим действующим хоккеистом, достигшим такой отметки. Ранее ее преодолели защитники «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1194) и Григорий Панин (1013).

    Также Каблуков стал 18-м по счету игроком, который достиг такой внушительной цифры.

    Все 18 хоккеистов с 1000+ матчами в истории чемпионатов России:

    1324 — Данис Зарипов;
    1203 — Виталий Атюшов;
    1194 — Евгений Бирюков;
    1180 — Александр Попов;
    1161 — Сергей Мозякин;
    1145 — Илья Никулин;
    1133 — Алексей Калюжный;
    1094 — Константин Горовиков;
    1059 — Илья Горохов;
    1026 — Юрий Трубачев;
    1021 — Виталий Прошкин;
    1017 — Алексей Терещенко;
    1013 — Григорий Панин;
    1013 — Денис Платонов;
    1008 — Андрей Субботин;
    1001 — Дмитрий Рябыкин;
    1000 — Илья Каблуков.

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