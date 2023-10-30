Нападающий московского «Динамо» Каблуков сыграл 1000-й матч в чемпионате России

Илья Каблуков Фото: globallookpress.com
35-летний нападающий является третьим действующим хоккеистом, достигшим такой отметки. Ранее ее преодолели защитники «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1194) и Григорий Панин (1013).
Также Каблуков стал 18-м по счету игроком, который достиг такой внушительной цифры.
Все 18 хоккеистов с 1000+ матчами в истории чемпионатов России:
1324 — Данис Зарипов;
1203 — Виталий Атюшов;
1194 — Евгений Бирюков;
1180 — Александр Попов;
1161 — Сергей Мозякин;
1145 — Илья Никулин;
1133 — Алексей Калюжный;
1094 — Константин Горовиков;
1059 — Илья Горохов;
1026 — Юрий Трубачев;
1021 — Виталий Прошкин;
1017 — Алексей Терещенко;
1013 — Григорий Панин;
1013 — Денис Платонов;
1008 — Андрей Субботин;
1001 — Дмитрий Рябыкин;
1000 — Илья Каблуков.