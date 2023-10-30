Нападающий московского «Динамо» Каблуков сыграл 1000-й матч в чемпионате России

Форвард «Динамо» Москвав игре против «Сочи» провел юбилейный 1000-й матч в чемпионатах России, сообщает пресс-служба КХЛ.

35-летний нападающий является третьим действующим хоккеистом, достигшим такой отметки. Ранее ее преодолели защитники «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1194) и Григорий Панин (1013).

Также Каблуков стал 18-м по счету игроком, который достиг такой внушительной цифры.

Все 18 хоккеистов с 1000+ матчами в истории чемпионатов России:

1324 — Данис Зарипов;

1203 — Виталий Атюшов;

1194 — Евгений Бирюков;

1180 — Александр Попов;

1161 — Сергей Мозякин;

1145 — Илья Никулин;

1133 — Алексей Калюжный;

1094 — Константин Горовиков;

1059 — Илья Горохов;

1026 — Юрий Трубачев;

1021 — Виталий Прошкин;

1017 — Алексей Терещенко;

1013 — Григорий Панин;

1013 — Денис Платонов;

1008 — Андрей Субботин;

1001 — Дмитрий Рябыкин;

1000 — Илья Каблуков.