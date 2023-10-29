Варламов обогнал Бобровского по матчам на ноль за карьеру в НХЛ

Семен Варламов Фото: globallookpress.com
Российский голкипер островитян Семен Варламов совершил по ходу матча 33 сейва. Для голкипера эта был 39-й матч в заокеанской карьере, сыгранный «на ноль».
По данному показателю он обошёл своего соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Флориды», у которого 38 сухих матчей. Теперь Варламов занимает чистое третье место по количеству таких матчей среди всех российских вратарей, выступавших в НХЛ.
На втором месте — Николай Хабибулин (46 матчей). На первом месте — Евгений Набоков (59 игр).