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    Варламов обогнал Бобровского по матчам на ноль за карьеру в НХЛ

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    «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Коламбус» со счетом 2:0.

    Семен Варламов
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    Семен Варламов

    Российский голкипер островитян Семен Варламов совершил по ходу матча 33 сейва. Для голкипера эта был 39-й матч в заокеанской карьере, сыгранный «на ноль».

    По данному показателю он обошёл своего соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Флориды», у которого 38 сухих матчей. Теперь Варламов занимает чистое третье место по количеству таких матчей среди всех российских вратарей, выступавших в НХЛ.

    На втором месте — Николай Хабибулин (46 матчей). На первом месте — Евгений Набоков (59 игр).

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