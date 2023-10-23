Тренер «Ванкувера»: Кузьменко слишком много думает о системе

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс»оценил игру нападающегов новом сезоне.

Кузьменко набрал 4 (2+2) очка в пяти матчах регулярного чемпионата НХЛ. В недавней игре с «Флоридой» (5:3) россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Иногда у меня есть ощущение, что Кузьменко слишком много думает о системе. Поэтому я обратился к Сергею Гончару: "Просто скажи ему, чтобы он играл по нашим правилам".

Система есть система, и как высококлассный игрок он хочет действовать с шайбой, но Андрей считает, что система слишком важна.

Зато он с усиленной энергией шел на ворота в матче. Он вступал в единоборства около ворот. Вот это нам и нужно. Системные нюансы придут. Иногда он слишком много об этом думает.

Мы знаем Кузьменко по его старанию. Если он продолжит играть так же, станет доминирующим игроком», — сказал Токкет, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.