Мамбеталиев: Нам было важно сдержать соперника и навязать свой хоккей

Главный тренерпрокомментировал победу над(5:3).

«Настраивались после поражения на борьбу, на победу, на льду сегодня была именно команда. Играли неплохо, сдержали первую половину первого периода. Просматривали соперника — очень быстрая, хорошая команда, молодые парни бегут. Нам было важно сдержать их и навязать свой хоккей. У нас это получилось», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Сочи».

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 6-й позиции Запада (23).