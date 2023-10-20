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    Козырев: На протяжении всего матча мы контролировали игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Салавата Юлаева» (3:4).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «На протяжении всего матча мы контролировали игру. У нас было преимущество, в особенности во втором периоде. В концовке пропустили две контратаки, получили голы. Мы могли забить намного больше, чем три.

    Как реагировать на ненужные голы? Не допускать ошибки, контратаки. Во втором периоде соперники добрались до наших ворот два раза — мы и пропустили две шайбы», — цитирует Козырева официальный сайт КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока (24 очка). «Северсталь» — на 8-й позиции Запада (19).

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