ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ
  • 21:58
    • «Локомотив» победил в гостях питерский СКА
  • 21:45
    • «Спартак» на своем льду уверенно обыграл ЦСКА
  • 20:09
    • Карпин заявил, что Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией
  • 18:57
    • «Авангард» взял верх над «Металлургом» в КХЛ
  • 18:31
    • «Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в КХЛ
    Все новости спорта

    «Локомотив» победил в гостях питерский СКА

    СКА — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА потерпел очередное поражение. На сей раз его обидчиком стал ярославский «Локомотив», одержавший победу со счетом 3:2.

    Автор победного гола Георгий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победного гола Георгий Иванов

    На 8-й минуте счет открыл форвард «Локомотива» Иван Чехович.

    В начале второго периода увеличил преимущество гостей Даниил Тесанов.

    Почти сразу СКА смог отквитать одну шайбу усилиями Артем Земченка.

    Но через минуту Георгий Иванов снова сделал преимущество ярославцев в два гола.

    Единственное, чем смогли ответить хозяева, это шайбой хорватского новичка Борны Рендулича в середине третьего периода.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Чехович — 1 (Красковский), 7:47 — 0:1. Тесанов — 1 (Березкин, Елесин), 21:01 — 0:2. Земченок — 1 (Гальченюк), 23:19 — 1:2. Иванов — 1 (Алексеев, Елесин), 24:00 — 1:3. Рендулич — 1 (Воробьев), 49:56 — 2:3Вратари: Серебряков — ИсаевБроски: 31 (10+11+10) — 22 (9+4+9)Штраф: 2 — 4

    «Локомотив» продолжает лидировать на «Западе» с 27 очками. СКА идет пока лишь на восьмом месте с 16 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
  • Россия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Румыны привезут три очка из Будапешта
  • Белоруссия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Устоят ли шотландцы в Испании?
  • Испания — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швеция — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие