СКА — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургскийпотерпел очередное поражение. На сей раз его обидчиком стал ярославский, одержавший победу со счетом 3:2.

На 8-й минуте счет открыл форвард «Локомотива» Иван Чехович.

В начале второго периода увеличил преимущество гостей Даниил Тесанов.

Почти сразу СКА смог отквитать одну шайбу усилиями Артем Земченка.

Но через минуту Георгий Иванов снова сделал преимущество ярославцев в два гола.

Единственное, чем смогли ответить хозяева, это шайбой хорватского новичка Борны Рендулича в середине третьего периода.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Чехович — 1 (Красковский), 7:47 — 0:1. Тесанов — 1 (Березкин, Елесин), 21:01 — 0:2. Земченок — 1 (Гальченюк), 23:19 — 1:2. Иванов — 1 (Алексеев, Елесин), 24:00 — 1:3. Рендулич — 1 (Воробьев), 49:56 — 2:3Вратари: Серебряков — ИсаевБроски: 31 (10+11+10) — 22 (9+4+9)Штраф: 2 — 4

«Локомотив» продолжает лидировать на «Западе» с 27 очками. СКА идет пока лишь на восьмом месте с 16 баллами.