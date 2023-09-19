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    «Куньлунь» по буллитам победил «Амур»

    «Амур» — «Куньлунь»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

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    «Амур» дома уступил в серии буллитов «Куньлуню» в матче Чемпионата КХЛ — 1:2.

    Даниил Тарасов
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    Даниил Тарасов

    В основное время голы забили нападающий хабаровчан Дмитрий Шевченко и защитник китайской команды Зак Лесли.

    Победный гол в серии буллитов на счету форварда «Куньлуня» Алекса Рича.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Шевченко — 3 (Ли, Грачев), 25:36 — 1:0. Лесли — 1, 55:41 — 1:1

    «Куньлунь» набрал 10 очков и идет пятым в таблице «Запада». «Амур» находится на восьмой строчке «Востока» (7 очков).

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