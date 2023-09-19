«Амур» — «Куньлунь»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

Даниил Тарасов Фото: globallookpress.com
В основное время голы забили нападающий хабаровчан Дмитрий Шевченко и защитник китайской команды Зак Лесли.
Победный гол в серии буллитов на счету форварда «Куньлуня» Алекса Рича.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шевченко — 3 (Ли, Грачев), 25:36 — 1:0. Лесли — 1, 55:41 — 1:1
«Куньлунь» набрал 10 очков и идет пятым в таблице «Запада». «Амур» находится на восьмой строчке «Востока» (7 очков).