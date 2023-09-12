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    «Спартак» всухую обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

    СКА — «Спартак»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Спартак
    «Спартак» одержал уверенную победу над СКА (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе «красно-белых» шайбы забросили Андрей Локтионов, Иван Морозов в большинстве и Ансель Галимов в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    СКА — «Спартак» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).
    Голы: Локтионов — 1 (Савиков, Талалуев), 30:37 — 0:1. Морозов — 1 (бол. Вишневский), 36:39 — 0:2. Галимов — 2 (ПВ. Бурмистров, Принс), 59:49 — 0:3Вратари: Маттссон — РыбарБроски: 29 (2+7+20) — 35 (12+17+6)Штраф: 12 — 10

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Запада (6 очков). СКА располагается на 9-й строчке (4).

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