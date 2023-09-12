СКА — «Спартак»: счет матча 0:3, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» шайбы забросили Андрей Локтионов, Иван Морозов в большинстве и Ансель Галимов в пустые ворота.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
СКА — «Спартак» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).
Голы: Локтионов — 1 (Савиков, Талалуев), 30:37 — 0:1. Морозов — 1 (бол. Вишневский), 36:39 — 0:2. Галимов — 2 (ПВ. Бурмистров, Принс), 59:49 — 0:3Вратари: Маттссон — РыбарБроски: 29 (2+7+20) — 35 (12+17+6)Штраф: 12 — 10
После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Запада (6 очков). СКА располагается на 9-й строчке (4).