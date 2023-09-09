Мартемьянов: Очень большие вопросы к лидерам команды

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:5).

«Что сказать? Соперник показал, как надо выгрызать победы, с каким настроем нужно выходить на лед. Очень большие вопросы к лидерам команды. Вообще, очень расстроен командой.

За подготовку к матчу беру ответственность на себя, но спрос будет с тех, кто находился на льду. Проиграли практически все единоборства, самоотверженность отсутствует, концентрация — тоже. "Лада" добилась того, чего хотела, с чем ее и поздравляю», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Лады».

После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока (2 очка). «Амур» — на 10-й позиции (2).