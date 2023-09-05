Козырев: На фоне усталости допустили несколько ошибок и это повлияло на результат

Наставникпрокомментировал поединок против(4:6).

«Мы начали достаточно неплохо, но несколько удалений подряд сбили ритм. На фоне усталости допустили несколько ошибок и это повлияло на результат. Ребята играли до конца, была возможность выиграть этот матч, вытащить его. Для нашей молодой команды это хороший урок. Проведём анализ.

Безусловно, для зрителей такой хоккей интересен. Как нам избежать такой ситуации? Мы сегодня проиграли в итоге в деталях. Те ошибки, которые наши ребята совершили, они совершили на фоне усталости. То, что ребята ошибаются, тоже нормально. Идёт становление. Молодые игроки достаточно неопытные. Мы к этому относимся с пониманием. Как найти баланс? Для этого нужно пройти этот путь», — приводит слова Козырева официальный сайт «Северстали».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет «Амур».