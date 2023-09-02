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    «Северсталь» переиграла «Сочи» в матче КХЛ

    «Северсталь» — «Сочи»: счет матча 6:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своем льду обыграла «Сочи» со счетом 6:3.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Егора Степанова, Андрея Чуркина, Никиты Рожкова, Адама Лишки и дубль Кирилла Пилипенко гости ответили точными бросками Амира Гараева и Борны Рендулича.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
    Голы: Гараев — 1 (бол., Николаев, Сагадеев), 8:37 — 0:1. Пилипенко — 1 (Седов, Аймурзин), 25:28 — 1:1. Пилипенко — 2 (Давыдов, Седов), 27:49 — 2:1. Рендулич — 1 (Грэм, Петьков), 32:27 — 2:2. Степанов — 1 (бол., Иванцов, Аймурзин), 35:21 — 3:2. Чуркин — 1 (Абросимов, Лишка), 41:56 — 4:2. Рожков — 1 (Давыдов, Абросимов), 52:06 — 5:2. Грэм — 1 (Арт.А. Волков), 55:58 — 5:3. Лишка — 1 (п.в.), 58:05 — 6:3Вратари: Шостак — Бердин (56:38 — 58:05)Штраф: 13 — 13Броски: 30 (8+11+11) — 30 (9+11+10)
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