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    Нападающий «Магнитки» Юров объяснил, почему отклонил предложение клуба НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Миннесота Уайлд КХЛ НХЛ
    Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров рассказал, почему отказался от возможности продолжить карьеру в «Миннесоте».

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    «Я еще не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор.

    Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ? Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы 35-40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в "Коламбус" после хорошего сезона в КХЛ.

    "Миннесота" предлагала приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Все бы зависело от меня.

    Мы постоянно на связи с "Миннесотой". Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к играм. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ. Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В "Миннесоте" поддержали мой выбор.

    В "Металлурге" отчасти тоже неопределенность. Все зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в "Миннесоте". Никакой неопределенности нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития», — приводит слова 19-летнего хоккеиста «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2022/2023 Юров провел за «Металлург» 59 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков.

    «Миннесота» выбрала Юрова в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером.

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