Нападающий «Магнитки» Юров объяснил, почему отклонил предложение клуба НХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга»рассказал, почему отказался от возможности продолжить карьеру в

«Я еще не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор.

Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ? Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы 35-40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в "Коламбус" после хорошего сезона в КХЛ.

"Миннесота" предлагала приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Все бы зависело от меня.

Мы постоянно на связи с "Миннесотой". Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к играм. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ. Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В "Миннесоте" поддержали мой выбор.

В "Металлурге" отчасти тоже неопределенность. Все зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в "Миннесоте". Никакой неопределенности нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития», — приводит слова 19-летнего хоккеиста «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 Юров провел за «Металлург» 59 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков.

«Миннесота» выбрала Юрова в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером.