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    Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: не хотелось бы еще раз лететь во Владивосток

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом» (1:2). Счет в серии 3:2.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Такая игра получилась... Интересная. Мы и предполагали, что соперник агрессивно начнет. В первом периоде были немножко не готовы, сыграли не так как должны были сыграть.

    Во втором и третьем было достаточно моментов, чтобы вырвать этот матч. Но не забили, что же, значит, работаем дальше. Не скажу, что на третий период ребята вышли подавленными. Мы забили, могли еще забить, но не получилось. Видно, что соперник играет очень агрессивно против нашего большинства, мы пока с этим не справляемся.

    Значит, будем думать, еще время у нас есть. Никакой паники нет, продолжаем играть. Я не думаю тот факт, что в регулярке мы на первое место забрались — это плохо. Это неплохо, место не проклято, а если и проклято, то надо ломать ситуацию. Серия еще не закончена, мы продолжаем играть.

    Понятно, что не хотелось еще раз лететь во Владивосток. Но раз такая ситуация, мы ничего уже не можем изменить. Надо было выигрывать. Как есть, так есть. Конечно, ребята наши не привыкли к таким перелетам в отличие от "Адмирала". Но ситуация какая есть — такая есть. Надо выходить из нее», — сказал Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

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    • После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с «Адмиралом» 3:2. Следующий матч пройдет 26 марта во Владивостоке.

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