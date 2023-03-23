Воробьев: Ничего нового «Авангард» нам не предложил

Главный тренерподвел итог серии с омским(0-4).

«Авангард с победой, они были в деталях лучше. Прежде всего в реализации, наказывали нас за малейшую ошибку. Мы свой атакующий потенциал до конца не смогли раскрыть из-за того, что соперник очень плотно играл. У нас большинство бросков пришлось в них.

"Авангард" играл так же, как в прошлогодних сериях. В прошлом году мы просто смогли пробить их вязкую оборону, а сейчас нет. Плюс парень у них добавился, Владимир Ткачёв. Он — мастер. Ничего нового "Авангард" нам не предложил», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Таким образом, «Авангард» выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.