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    Воробьев: Ничего нового «Авангард» нам не предложил

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог серии с омским «Авангардом» (0-4).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Авангард с победой, они были в деталях лучше. Прежде всего в реализации, наказывали нас за малейшую ошибку. Мы свой атакующий потенциал до конца не смогли раскрыть из-за того, что соперник очень плотно играл. У нас большинство бросков пришлось в них.

    "Авангард" играл так же, как в прошлогодних сериях. В прошлом году мы просто смогли пробить их вязкую оборону, а сейчас нет. Плюс парень у них добавился, Владимир Ткачёв. Он — мастер. Ничего нового "Авангард" нам не предложил», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

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