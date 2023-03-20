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    Билялетдинов: Видите, случай такой — один бросок решил исход матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Адмирал
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался относительно поражения от «Адмирала» (0:1 ОТ) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Игра была не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча.

    Я соглашусь, что вратари играли хорошо, здорово. И Тимур играл здорово, и вратарь соперника, я соглашусь с этим.

    Мы не использовали свой шанс. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — цитирует пресс-служба «Ак Барса».

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч пройдет 22 марта во Владивостоке.

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