Билялетдинов: Видите, случай такой — один бросок решил исход матча

Главный тренервысказался относительно поражения от(0:1 ОТ) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Игра была не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча.

Я соглашусь, что вратари играли хорошо, здорово. И Тимур играл здорово, и вратарь соперника, я соглашусь с этим.

Мы не использовали свой шанс. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — цитирует пресс-служба «Ак Барса».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч пройдет 22 марта во Владивостоке.