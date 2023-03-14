«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Магнитогорскийна выезде победил. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Магнитки».

Команды завершили основное время матча вничью 3:3. Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев отметились в составе «Авто», у «Магнитки» забили Никита Коростелев, Денис Зернов и Егор Яковлев.

Георгий Белоусов не реализовал буллит, который мог бы принести хозяевам победу в основное время.

Во время овертайма победу гостям принес точный бросок Николая Голдобина.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) Голы: Коростелев — 3 (бол., Майе, Яковлев), 5:40 — 0:1. Эберт — 5 (Белоусов), 22:48 — 1:1. Широков — 3 (бол., Да Коста), 31:03 — 2:1. Макеев — 3 (бол., Белоусов, Голышев), 41:31 — 3:1. Зернов — 3 (бол., Кошелев, Дронов), 53:29 — 3:2. Яковлев — 2 (Лайпсик), 55:28 — 3:3. Голдобин — 2 (Лайпсик), 68:38 — 3:4Вратари: Бобков — ПаскуалеШтраф: 14 — 12Броски: 32 (7+9+14+2) — 42 (11+11+11+9)Счет в серии: 3-4

Следующим соперником «Металлурга» будет «Авангард». Первая игра второго раунда состоится в Омске 17 марта.