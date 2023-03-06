НХЛ. «Каролина» разгромила «Тампу», «Колорадо» уступил «Сиэтлу»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 6:0

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Каролины» Еспери Котканиеми, набравший пять (1+4) баллов. Хет-трик в активе Теуво Терявяйнена. Один из голов на счету россиянина Андрея Свечникова, который отличился 22-й раз в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) Голы: Свечников — 22, 6:30 — 1:0. Терявяйнен — 8 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 17:13 — 2:0. Терявяйнен — 9 (Нечас, Котканиеми), 31:57 — 3:0. Гостисбеер — 12 (бол., Нечас, Котканиеми), 35:50 — 4:0. Терявяйнен — 10 (бол., Гостисбеер, Котканиеми), 51:03 — 5:0. Котканиеми — 12 (бол., Бернс, Нечас), 56:34 — 6:0Вратари: Андерсен — ВасилевскийШтраф: 16-22Броски: 38 (12+11+15) — 14 (4+0+10)

«Каролина» с 90 очками занимает второе место Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 6:0

«Вегас» — «Монреаль» 4:3

Первой звездой встречи стал нападающий победителей Иван Барбашев, которого ранее выменяли у «Сент-Луиса». На его счету дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Монреаль» — 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) Голы: Теодор — 7 (Блюгерс), 12:37 — 1:0. Барбашев — 11 (Айкел, Маршессо), 19:41 — 2:0. Смит — 21 (Карлссон), 27:20 — 3:0. Мэтисон — 5 (Друэн), 42:04 — 3:1. Барбашев — 12 (Амадио, Хэг), 47:44 — 4:1. Белзил — 2 (Пеццетта, Эдмундсон), 48:07 — 4:2. Арве-Пинар — 8 (Юленен, Сузуки), 48:42 — 4:3Вратари: Куик — Аллен (58:38)Штраф: 9-7Броски: 28 (13+4+11) — 28 (5+12+11)

«Вегас» набрал 82 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (56) — предпоследний на Востоке.

«Вегас» — «Монреаль» 4:3

«Филадельфия» — «Детройт» 3:1

«Филадельфия» с 59 очками занимает 14-е место в в Восточной конференции, «Детройт» с 65 очками — на 13-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Детройт» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Перрон — 15 (Копп), 4:51 — 0:1. Делорье — 5 (мен.), 26:53 — 1:1. Кэйтс — 10 (Силер, Ристолайнен), 32:57 — 2:1. Лотон — 16 (п.в.), 58:12 — 3:1Вратари: Харт — Хуссо (57:43 — 58:12)Штраф: 6-8Броски: 37 (14+9+14) — 26 (10+5+11)

«Филадельфия» — «Детройт» 3:1

«Аризона» — «Нью-Джерси» 4:5 ОТ

Автором победной шайбы стал Нико Хишир. В основное время у «Нью-Джерси» забивали Йеспер Боквист (дубль), Тимо Майер и Дэймон Сиверсон. У «Койотис» отличились Матиас Маччелли, Зак Кассиан, Ник Шмальц и Джек Макбэйн.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1) Голы: Майер — 32 (Хэмилтон, Хьюз), 9:09 — 0:1. Маччелли — 5 (Макбэйн, Седерстрем), 10:19 — 1:1. Боквист — 6 (Сиверсон, Хаула), 18:18 — 1:2. Сиверсон — 5 (бол., Мерсер, Хаула), 24:44 — 1:3. Кассиан — 2 (О`Брайен, Маккей), 36:23 — 2:3. Боквист — 7 (Палат), 39:19 — 2:4. Шмальц — 19 (Келлер, Вялимяки), 41:29 — 3:4. Макбэйн — 9 (Вялимяки, Крауз), 58:00 — 4:4. Хишир — 27 (Хэмилтон), 60:23 — 4:5Вратари: Ингрэм — ВанечекШтраф: 2-4Броски: 29 (15+5+8+1) — 40 (12+15+12+1)

«Нью-Джерси» с 88 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 52 очками — на 13-й строчке.

«Аризона» — «Нью-Джерси» 4:5 ОТ

«Колорадо» — «Сиэтл» 2:3 ОТ

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон и Денис Мальгин. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина результативная передача. У «Сиэтла» забивали Александер Веннберг, Брэндон Танев и Янни Гурд, отличившийся в овертайме.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Маккиннон — 25 (Лехконен, Ничушкин), 9:19 — 1:0. Веннберг — 12 (Борген, Шварц), 29:52 — 1:1. Мальгин — 6 (Макар, Родригес), 31:45 — 2:1. Танев — 13 (Шварц), 57:30 — 2:2. Гурд — 10 (Данн, Бенайерс), 61:24 — 2:3Вратари: Георгиев — ГрубауэрШтраф: 10-4Броски: 23 (6+10+7+0) — 35 (7+11+16+1)

«Колорадо» с 74 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (78) — четвертый.