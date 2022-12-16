Тэйвс прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Нападающийвспомнил о рекордепо забитым голам в НХЛ и поддержал

«В детстве я был одержим Уэйном Гретцки. Я помню, как он забил тот самый гол, как прыгал на коньках, и весь мир просто не мог поверить, что Уэйн Гретцки обогнал Горди Хоу.

Теперь Алекс тоже близок к тому, чтобы сделать это.

Так что мне довольно интересно думать об этом воспоминании для себя, думать, что уровень, на котором он сейчас находится, довольно невероятен», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Овечкин забил 800 голов. Форвард отстает от показателя Горди Хоу на одну шайбу (801) и на 94 от Уэйна Гретцки (894).