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    Тэйвс прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

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    Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс вспомнил о рекорде Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ и поддержал Александра Овечкина.

    Джонатан Тэйвс
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    Джонатан Тэйвс

    «В детстве я был одержим Уэйном Гретцки. Я помню, как он забил тот самый гол, как прыгал на коньках, и весь мир просто не мог поверить, что Уэйн Гретцки обогнал Горди Хоу.

    Теперь Алекс тоже близок к тому, чтобы сделать это.

    Так что мне довольно интересно думать об этом воспоминании для себя, думать, что уровень, на котором он сейчас находится, довольно невероятен», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что Овечкин забил 800 голов. Форвард отстает от показателя Горди Хоу на одну шайбу (801) и на 94 от Уэйна Гретцки (894).

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