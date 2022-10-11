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    «Адмирал» на выезде победил «Сибирь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    Владивостокский «Адмирал» одержал гостевую победу над новосибирской «Сибирью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    В составе победителей голы на счету Глеба Зырянова, Рудольфа Червени и Антона Берлева, который оформил дубль.

    За клуб из Новосибирской области отличились Тимур Ахияров и Тревор Мерфи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
    Голы: Мерфи — 5 (Сетдиков, Литовченко), 30:54 — 1:0. Зырянов — 1 (Уильямс, Шулак), 31:41 — 1:1. Червены — 6 (бол., Криштоф, Файзуллин), 32:58 — 1:2. Берлев — 1 (Червены, Чебыкин), 36:33 — 1:3. Ахияров — 1 (Спиридонов, Бек), 37:16 — 2:3. Берлев — 2 (п.в.), 59:47 — 2:4Вратари: Красоткин (57:47 — 59:47) — СеребряковБроски: 33 (10+11+12) — 22 (7+12+3)Штраф: 6 — 2

    «Адмирал» набрал 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Востока. «Сибирь» осталась на 5-м месте с 18 очками.

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