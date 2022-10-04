«Локомотив» одержал победу над «Сибирью»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Счет в матче открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров.
В составе победителей отличились защитник Артем Сергеев и нападающий Максим Шалунов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Голы: Шаров — 8 (бол., Мерфи, Бек), 1:42 — 1:0. Сергеев — 2 (бол., Каюмов), 22:49 — 1:1. Шалунов — 6 (Мисюль, Чехович), 30:13 — 1:2Вратари: Костин — ИсаевБроски: 17 (5+6+6) — 26 (13+9+4)Штраф: 6 — 6
«Локомотив» следующую игру проведет 6 октября во Владивостоке против «Адмирала», а «Сибирь» в тот же день примет московский ЦСКА..Stat1Match «Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)