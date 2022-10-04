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    «Локомотив» одержал победу над «Сибирью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сибирь
    Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над новосибирской «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Счет в матче открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров.

    В составе победителей отличились защитник Артем Сергеев и нападающий Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Шаров — 8 (бол., Мерфи, Бек), 1:42 — 1:0. Сергеев — 2 (бол., Каюмов), 22:49 — 1:1. Шалунов — 6 (Мисюль, Чехович), 30:13 — 1:2Вратари: Костин — ИсаевБроски: 17 (5+6+6) — 26 (13+9+4)Штраф: 6 — 6

    «Локомотив» следующую игру проведет 6 октября во Владивостоке против «Адмирала», а «Сибирь» в тот же день примет московский ЦСКА..Stat1Match «Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

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