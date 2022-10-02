ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холланд и Фил Фоден«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 17:02
    • «Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
  • 15:25
    • Дубль Милинковича-Савича помог «Лацио» разгромить «Специю»
  • 13:44
    • ИИХФ может помочь легионерам КХЛ аннулировать контракты
  • 13:17
    • На матче «Арема» — «Персебая» в Индонезии погибли 174 человека
  • 23:59
    • ПСЖ взял верх над «Ниццей» благодаря голам Мбаппе и Месси
    Все новости спорта

    «Салават» разгромил «Автомобилист», «Нефтехимик» победил «Трактор»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик Трактор Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» забил 4 шайбы в ворота «Автомобилиста». Матч закончился со счетом 4:0.

    Игроки «Салавата Юлаева»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Салавата Юлаева»

    У победителей забивали Михаил Науменков, Станислав Бочаров (дважды) и Алексей Пусторезов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Науменков — 2 (бол., Коледов, Шмелев), 27:02 — 0:1. Бочаров — 2 (Шмелев), 45:38 — 0:2. Пустозеров — 2 (Башкиров), 46:35 — 0:3. Бочаров — 3 (п.в., Хмелевский), 59:10 — 0:4Вратари: Маттссон (57:13 — 59:10) — КареевШтраф: 38 — 10Броски: 31 (15+11+5) — 28 (6+10+12)

    В другом матче «Нефтехимик» выиграл у «Трактора» со счетом 2:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Порядин — 7 (Камара, Леонтьев), 36:01 — 0:1. Чивилев — 2 (Белозеров, Назаров), 37:43 — 0:2. Карпухин — 1 (Ткачев), 47:27 — 1:2Вратари: Проскуряков (58:21 — 58:54, 59:47) — ГариповШтраф: 4 — 6Броски: 22 (7+2+13) — 17 (5+10+2)

    Павел Порядин и Антон Чивилев забивали за команду из Нижнекамска. За челябинцев отметился Илья Карпухин.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» выиграет в Нижнем Новгороде?
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Старая Синьора» будет торопиться!
  • «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Реал» не будет надрываться
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие