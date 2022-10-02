«Салават» разгромил «Автомобилист», «Нефтехимик» победил «Трактор»

Игроки «Салавата Юлаева» Фото: globallookpress.com
У победителей забивали Михаил Науменков, Станислав Бочаров (дважды) и Алексей Пусторезов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Науменков — 2 (бол., Коледов, Шмелев), 27:02 — 0:1. Бочаров — 2 (Шмелев), 45:38 — 0:2. Пустозеров — 2 (Башкиров), 46:35 — 0:3. Бочаров — 3 (п.в., Хмелевский), 59:10 — 0:4Вратари: Маттссон (57:13 — 59:10) — КареевШтраф: 38 — 10Броски: 31 (15+11+5) — 28 (6+10+12)
В другом матче «Нефтехимик» выиграл у «Трактора» со счетом 2:1.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Порядин — 7 (Камара, Леонтьев), 36:01 — 0:1. Чивилев — 2 (Белозеров, Назаров), 37:43 — 0:2. Карпухин — 1 (Ткачев), 47:27 — 1:2Вратари: Проскуряков (58:21 — 58:54, 59:47) — ГариповШтраф: 4 — 6Броски: 22 (7+2+13) — 17 (5+10+2)
Павел Порядин и Антон Чивилев забивали за команду из Нижнекамска. За челябинцев отметился Илья Карпухин.