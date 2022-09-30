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    «Салават» забил 3 шайбы «Трактору»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    «Салават Юлаев» одержал победу в матче чемпионата КХЛ против «Трактора». Счет составил 3:0 в пользу уфимцев.

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    Результативные броски в свой активе записали Шакир Мухамадуллин, Михаил Науменков и Павел Коледов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Алалыкин), 13:05 — 0:1. Науменков — 1 (Бочаров, Кадейкин), 24:16 — 0:2. Коледов — 1 (Кадейкин, Шмелев), 51:13 — 0:3Вратари: Хэммонд — КареевШтраф: 6 — 6Броски: 25 (5+11+9) — 26 (18+4+4)

    «Салават Юлаев» набрал 14 очков и вышел на 5-еместо в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» остался с 10 баллами и занимает 8-ю строчку.

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