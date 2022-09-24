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    Вудкрофт: Благодаря упорству смогли вернуться в игру против «Салавата», заработали очко

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев КХЛ
    Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче против «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    В Уфе «Динамо» не может выиграть у «Салавата» 13 матчей подряд.

    «Матч был равным. В первом периоде мы здорово действовали, а во втором сами отдали игру. Заброшенная шайба придала "Салавату" сил.

    Благодаря упорству мы смогли вернуться в игру против сильного соперника на площадке, где всегда непросто играть. Мы заработали очко, и должны вынести из этой игры позитив.

    Здесь всегда непросто играть, но матчи всегда были разные. Я не думаю, что это психологический момент. Просто так получается.

    В первом периоде мы были лучше, но потом упустили нить игры. В третьем периоде были личности, которые повели за собой команду.

    В овертайме были моменты, но мы не смогли их реализовать. Возможно, немного не хватило дисциплины», — сказал тренер Gorobzor.ru.

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