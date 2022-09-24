Вудкрофт: Благодаря упорству смогли вернуться в игру против «Салавата», заработали очко

Главный тренер минскогопрокомментировал поражение в матче против(2:3 Б).

В Уфе «Динамо» не может выиграть у «Салавата» 13 матчей подряд.

«Матч был равным. В первом периоде мы здорово действовали, а во втором сами отдали игру. Заброшенная шайба придала "Салавату" сил.

Благодаря упорству мы смогли вернуться в игру против сильного соперника на площадке, где всегда непросто играть. Мы заработали очко, и должны вынести из этой игры позитив.

Здесь всегда непросто играть, но матчи всегда были разные. Я не думаю, что это психологический момент. Просто так получается.

В первом периоде мы были лучше, но потом упустили нить игры. В третьем периоде были личности, которые повели за собой команду.

В овертайме были моменты, но мы не смогли их реализовать. Возможно, немного не хватило дисциплины», — сказал тренер Gorobzor.ru.