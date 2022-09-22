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    «Сибирь» потерпела домашнее поражение от «Автомобилиста»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Автомобилист
    Новосибирская «Сибирь» потерпела домашнее поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей отличились Олег Ли, Ефим Гуркин, Стефан Да Коста, Сергей Широков и Анатолий Голышев.

    За хозяев шайбы забросили Александр Шаров, Никита Сетдиков и Владимир Бутузов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
    Голы: Ли — 3 (Мэйсек), 0:34 — 0:1. Хрипунов — 2 (Неучев, Гуркин), 2:56 — 0:2. Шаров — 3 (бол., Бутузов, Мерфи), 15:02 — 1:2. Сетдиков — 1 (Мерфи, Основин), 25:07 — 2:2. Да Коста — 5 (бол., Ли, Гуркин), 33:42 — 2:3. Широков — 7 (Баранцев, Эберт), 36:50 — 2:4. Бутузов — 4 (бол., Бек, Шаров), 37:31 — 3:4. Голышев — 4 (Трямкин, Широков), 57:01 — 3:5Вратари: Костин (Красоткин, 2:56, 56:25 — 57:01) — МаттссонБроски: 34 (12+12+10) — 28 (9+8+11)Штраф: 10 — 8

    «Автомобилист» победил «Сибирь» во второй раз за неделю — 16 сентября екатеринбуржцы выиграли на своем льду со счетом 5:2.

    «Автомобилист» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции с 15 очками в 10 матчах. «Сибирь» идет на 4-й строчке с 11 очками в 10 играх.

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