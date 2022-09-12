«Торпедо» удержало победу над «Нефтехимиком», «Динамо» победило «Витязь»

Завершились все матчи игрового дня регулярного турнира Континентальной хоккейной лиги.

«Топердо» на выезде выиграло у «Нефтехимика» со счетом 3:2.

Нижегородцы вели со счетом 3:0 благодаря шайбам Алексея Кручинина, Игоря Ларионова и защитник Марка Марина. Хозяева попытались догнать, но дубля Антони Камара для этого не хватило.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) Голы: Кручинин — 3 (Коваленко), 5:59 — 0:1. Ларионов — 2 (Венгрыжановский, М.С. Федотов), 15:16 — 0:2. Марин — 3 (Кручинин, Воронин), 33:48 — 0:3. Камара — 1 (Лещенко), 47:56 — 1:3. Камара — 2 (бол., Купцов), 50:32 — 2:3Вратари: Судницин — Кульбаков (15:11 — 15:16Тихомиров, 52:32, 58:18)Штраф: 8 — 10Броски: 42 (11+15+16) — 22 (13+7+2)

В другом поединке московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь». Счет составил 2:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Динамо М» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: О`Делл — 2 (бол., Лилья, Уил), 47:56 — 0:1. Уил — 1 (п.в.), 59:51 — 0:2Вратари: Шикин (58:29) — КоноваловШтраф: 16 — 6Броски: 17 (3+5+9) — 26 (5+15+6)

Счет открыл Эрик О'Делл, а Джордан Уил удвоил результат броском в пустые ворота. Вратарь «Динамо» Илья Коновалов провел второй сухой матч в сезоне.