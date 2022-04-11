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    Плющев: Почему за последние 8-10 лет мы ничего не выдали, кроме Капризова?

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Миннесота Уайлд НХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев поделился мнением об успехах нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Капризов в матче с «Лос-Анджелесом» забил 42-й гол в текущем регулярном чемпионате НХЛ и повторил рекорд «Миннесоты».

    «Секрет Кирилла — в мастерстве. Он показывает хорошие результаты, что связано с характером, с индивидуальными качествами.

    У Капризова есть возможность добавлять, он знает, что и как нужно делать. Кирилл показывает хороший добротный хоккей.

    Но надо поинтересоваться, почему он у нас один за 10 лет? Это уже другой вопрос. А игра Капризова — его хороший и высокий уровень.

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    А почему за последние 8-10 лет мы ничего не выдали на-гора, кроме Капризова? Это более интересная тема, чем хороший хоккей Кирилла», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

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