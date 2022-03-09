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    Разин: У «Динамо» первая пятерка по бюджету как вся «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Северсталь Динамо КХЛ
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня, в отличие от последней игры, сыграли очень хорошо. Играли лучше, свежее, были моменты, но реализация подхрамывала. При счете 2:1 получить такое глупейшее удаление на ровном месте — это ни в какие ворота не лезет.

    Отмечу мастерство соперника, который взял на себя инициативу. Столько бросков и попаданий в отличии от наших ребят. Где можно было бросить, рискнуть, мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть.

    Соперник очень хороший, у них первая пятерка по бюджету как вся наша команда», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

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