Разин: У «Динамо» первая пятерка по бюджету как вся «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сегодня, в отличие от последней игры, сыграли очень хорошо. Играли лучше, свежее, были моменты, но реализация подхрамывала. При счете 2:1 получить такое глупейшее удаление на ровном месте — это ни в какие ворота не лезет.

Отмечу мастерство соперника, который взял на себя инициативу. Столько бросков и попаданий в отличии от наших ребят. Где можно было бросить, рискнуть, мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть.

Соперник очень хороший, у них первая пятерка по бюджету как вся наша команда», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.