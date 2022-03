Капризов вошёл в топ-5 в истории «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомпринимала. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, которая стала для них четвёртой подряд.

Благодаря дублю 24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне.

Kirill Kaprizov has collected 70 points this season (28-42=70), fifth most in #mnwild in history:

Marian Gaborik — 83 (2007-08)

Brian Rolston — 79 (2005-06)

Eric Staal — 76 (2017-18)

Mikko Koivu — 71 (2009-10)

Kirill Kaprizov — 70 (2021-22)