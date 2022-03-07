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    Капризов вошёл в топ-5 в истории «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, которая стала для них четвёртой подряд.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Благодаря дублю 24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне.

    Как отмечает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере», нападающий поднялся на пятое место в истории клуба по количеству очков в рамках одного сезона. Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008), Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006), Эрика Стаала (76 в сезоне-2017/2018) и Микко Койву (71 в сезоне-2009/2010).

    Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча.

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