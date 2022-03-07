Капризов вошёл в топ-5 в истории «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

Благодаря дублю 24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне.
Kirill Kaprizov has collected 70 points this season (28-42=70), fifth most in #mnwild in history:— Minnesota Wild PR (@mnwildPR) March 7, 2022
Marian Gaborik — 83 (2007-08)
Brian Rolston — 79 (2005-06)
Eric Staal — 76 (2017-18)
Mikko Koivu — 71 (2009-10)
Kirill Kaprizov — 70 (2021-22)
Как отмечает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере», нападающий поднялся на пятое место в истории клуба по количеству очков в рамках одного сезона. Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008), Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006), Эрика Стаала (76 в сезоне-2017/2018) и Микко Койву (71 в сезоне-2009/2010).
Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча.