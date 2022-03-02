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    Ротенберг — о разгроме минского «Динамо»: Все только начинается. Вторая игра всегда сложнее первой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в первом матче серии плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (8:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Долго готовились к этой игре. Выполнили тактическую установку, ребята молодцы. Есть над чем работать, готовимся к следующему матчу.

    Не вскружат ли голову восемь заброшенных шайб? Мы об этом говорили в перерыве после второго периода. Все только начинается.

    Вторая игра всегда сложнее первой. Нам нужно в равных составах реализовывать моменты, в обороне нужно играть лучше. Будем оттачивать все детали.

    Это, в первую очередь, командная победа. Мы следовали плану на игру, ребята отлично поработали. Для нас это только начало, мы уже думаем о следующей игре, много чего можно улучшить и в защите, и в атаке.

    Чтобы забивать больше, нужно ответственно относиться к голевым шансам. Никиту Гусева нужно поздравить, он сегодня установил рекорд. Как мы говорим, дальше — лучше.

    Мы очень серьезно работали, начиная с олимпийской паузы. И над тактикой, и над физикой, и психологически готовились. Конечно, отрабатывали большинство. Будем улучшать все компоненты — и меньшинство, и игру в равных составах.

    Да, сегодня показали ту работу, которая была проделана, но все только начинается. Всех с победой, хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была феноменальная поддержка, очень рассчитываем, что будет только лучше.

    Всех ждем на следующей игре. Увидели сегодня праздник спорта, праздник жизни, наши болельщики очень помогли. Победа — их заслуга, спасибо большое», — цитирует тренера сайт СКА.

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