«Сочи», СКА и «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup

Хоккейный клуб, санкт-петербургскийи владивостокскийпримут участие в товарищеском турнире, который пройдёт с 9 по 11 февраля.

«Во время олимпийской паузы в чемпионате КХЛ состоится первый в истории турнир Sochi Winter Сup. Его участниками станут три клуба — СКА (Санкт-Петербург), "Адмирал" (Владивосток) и хоккейный клуб "Сочи". Игры пройдут во дворце спорта "Большой" с 9 по 11 февраля. Команды сыграют в один круг между собой.

Расписание турнира:

9 февраля, среда, "Сочи" — СКА, 19:30 мск.

10 февраля, четверг, "Сочи" — "Адмирал", 18:00 мск.

11 февраля, пятница, "Адмирал" — СКА, 19:30 мск.

"Решение о допуске зрителей на матчи турнира будет принято после анализа эпидемиологической обстановки и соответствующих согласований со стороны управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. ХК 'Сочи' ожидает, что официальное решение поступит в клуб в ближайшие дни, о чём мы незамедлительно сообщим болельщикам на наших официальных ресурсах", — говорится в заявлении на официальном сайте "Сочи".