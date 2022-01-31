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    «Сочи», СКА и «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup

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    Хоккейный клуб «Сочи», санкт-петербургский СКА и владивостокский «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup, который пройдёт с 9 по 11 февраля.

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    Фрагмент матча

    «Во время олимпийской паузы в чемпионате КХЛ состоится первый в истории турнир Sochi Winter Сup. Его участниками станут три клуба — СКА (Санкт-Петербург), "Адмирал" (Владивосток) и хоккейный клуб "Сочи". Игры пройдут во дворце спорта "Большой" с 9 по 11 февраля. Команды сыграют в один круг между собой.

    Расписание турнира:

    9 февраля, среда, "Сочи" — СКА, 19:30 мск.
    10 февраля, четверг, "Сочи" — "Адмирал", 18:00 мск.
    11 февраля, пятница, "Адмирал" — СКА, 19:30 мск.

    "Решение о допуске зрителей на матчи турнира будет принято после анализа эпидемиологической обстановки и соответствующих согласований со стороны управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. ХК 'Сочи' ожидает, что официальное решение поступит в клуб в ближайшие дни, о чём мы незамедлительно сообщим болельщикам на наших официальных ресурсах", — говорится в заявлении на официальном сайте "Сочи".

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