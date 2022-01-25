«Сочи» расторг контракт с Мартином Бакошем

ХК «Сочи» и словацкий нападающийрасторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Бакош провёл 36 матчей и набрал в них 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Этот сезон стал для игрока первым за сочинцев после возвращения.

Ранее он в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» и московский «Спартак».

После 48 матчей «Сочи» с 41 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.