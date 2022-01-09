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    «Адмирал» одержал волевую победу над «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Спартак
    «Адмирал» на своём льду принимал московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

    Динар Хамидуллин
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    Динар Хамидуллин

    За «Адмирал» шайбу забрасывали Даниил Гутик в первом и третьем периодах, Динар Хамидуллин, Камиль Фазылзянов. За гостей отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и буллит реализовал Иван Дроздов.

    «Адмирал» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции набрав 31 очко, а московский «Спартак» занимает 6-е место в Западной конференции — 56 очков.

    КХЛ
    «Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
    Голы: Гутик — 1 (А.А. Шевченко, Шэн), 12:08 — 1:0. Чебыкин — 8 (Лехтеря), 28:02 — 1:1. Хамидуллин — 6 (А.А. Шевченко), 34:03 — 2:1. Фазылзянов — 1 (Калетник, Лугин), 36:01 — 3:1. Цыплаков — 4 (Дроздов, Лехтеря), 42:45 — 3:2. Гутик — 2, 49:12 — 4:2. Дроздов — 12 (буллит), 54:20 — 4:3Вратари: Лазушин — Красиков (58:30)Штраф: 6 — 8Броски: 32 (12+12+8) — 24 (6+7+11)Судьи: Оленин, Фатеев
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