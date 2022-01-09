«Адмирал» одержал волевую победу над «Спартаком»

Динар Хамидуллин Фото: globallookpress.com
За «Адмирал» шайбу забрасывали Даниил Гутик в первом и третьем периодах, Динар Хамидуллин, Камиль Фазылзянов. За гостей отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и буллит реализовал Иван Дроздов.
«Адмирал» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции набрав 31 очко, а московский «Спартак» занимает 6-е место в Западной конференции — 56 очков.
КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Голы: Гутик — 1 (А.А. Шевченко, Шэн), 12:08 — 1:0. Чебыкин — 8 (Лехтеря), 28:02 — 1:1. Хамидуллин — 6 (А.А. Шевченко), 34:03 — 2:1. Фазылзянов — 1 (Калетник, Лугин), 36:01 — 3:1. Цыплаков — 4 (Дроздов, Лехтеря), 42:45 — 3:2. Гутик — 2, 49:12 — 4:2. Дроздов — 12 (буллит), 54:20 — 4:3Вратари: Лазушин — Красиков (58:30)Штраф: 6 — 8Броски: 32 (12+12+8) — 24 (6+7+11)Судьи: Оленин, Фатеев