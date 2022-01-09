«Адмирал» одержал волевую победу над «Спартаком»

на своём льду принимал московскийв матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

За «Адмирал» шайбу забрасывали Даниил Гутик в первом и третьем периодах, Динар Хамидуллин, Камиль Фазылзянов. За гостей отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и буллит реализовал Иван Дроздов.

«Адмирал» расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции набрав 31 очко, а московский «Спартак» занимает 6-е место в Западной конференции — 56 очков.