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    Р. Ротенберг: Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар КХЛ
    Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг после первого матча, который провёл с «Куньлунем» (5:1), рассказал, почему решил возглавить армейцев, сравнив себя с футбольным тренером Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    При этом он неправильно назвал имя специалиста и спутал тренера, с которым португалец начинал свою работу.

    «Ну вы знаете, как Йозе Марино начинал? Был просто переводчиком Алекса Фергюсона, обычным переводчиком.

    Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много.

    Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться. И, главное, каждый день быть лучше, чем вчера. Я просто пытаюсь работать и развиваться. Мечта — играть в хоккей, быть в хоккее, развивать ребят.

    Таких примеров много. И в баскетболе, и в хоккее, и в футболе. Главное — это дает результат, это помогает ребятам побеждать.

    Вот сегодня мы смогли помочь ребятам победить. И в следующем матче будем делать все возможное», — приводит слова тренера Sports.ru.

    Моуринью никогда не был переводчиком у Алекса Фергюсона. Он помогал с переводом другому великому британскому тренеру — Бобби Робсону, во время работы последнего в португальском «Спортинге» в 1992-м году.

    «Почему только сейчас стал главным тренером? Ну так сложилось. Для того, чтобы уметь работать с командой, надо хотя бы десять лет учиться, учиться, учиться, каждый нюанс отрабатывать.

    Есть учителя, с которыми мне посчастливилось поработать. Сейчас настало время, когда можно помочь команде и проявить свои навыки.

    Главное — результат, нужен счёт на табло. С каждым днём будем стараться выглядеть всё лучше и лучше», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

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