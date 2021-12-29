СКА уверенно обыграл «Адмирал» на выезде

Евгений Тимкин Фото: globallookpress.com
На 18-й минуте Динар Хамидуллин вывел дальневосточную команду вперёд. На 26-й минуте Даниил Пыленков восстановил равенство. На 34-й минуте Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. На 54-й минуте Евгений Тимкин забил третий гол.
СКА с 62 очками в 44 матчах вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 27 очками в 44 играх идет на 11-й строчке в таблице Восточной конференции.
КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Хамидуллин — 4 (Макаренко, Кестнер), 17:42 — 1:0. Пыленков — 5 (Воробьев, Робинсон), 25:51 — 1:1. Кузьменко — 19, 33:15 — 1:2. Тимкин — 4 (Галимов), 53:47 — 1:3Вратари: Серебряков — СамоновШтраф: 8 — 8Броски: 26 (7+11+8) — 26 (6+13+7)Судьи: Бирин, Овчинников