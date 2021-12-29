ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • 11:02
    • «Монако» может уволить главного тренера
  • 16:24
    • Селихов — лучший игрок «Спартака» в декабре
  • 15:56
    • Три игрока «Барселоны» заразились «короной»
  • 15:42
    • В Индии установили статую в честь Криштиану Роналду
  • 14:46
    • СКА уверенно обыграл «Адмирал» на выезде
    Все новости спорта

    СКА уверенно обыграл «Адмирал» на выезде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал СКА
    Питерский СКА на выезде одержал победу над «Адмиралом» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Евгений Тимкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Тимкин

    На 18-й минуте Динар Хамидуллин вывел дальневосточную команду вперёд. На 26-й минуте Даниил Пыленков восстановил равенство. На 34-й минуте Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. На 54-й минуте Евгений Тимкин забил третий гол.

    СКА с 62 очками в 44 матчах вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 27 очками в 44 играх идет на 11-й строчке в таблице Восточной конференции.

    КХЛ
    «Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Хамидуллин — 4 (Макаренко, Кестнер), 17:42 — 1:0. Пыленков — 5 (Воробьев, Робинсон), 25:51 — 1:1. Кузьменко — 19, 33:15 — 1:2. Тимкин — 4 (Галимов), 53:47 — 1:3Вратари: Серебряков — СамоновШтраф: 8 — 8Броски: 26 (7+11+8) — 26 (6+13+7)Судьи: Бирин, Овчинников
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
  • «Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сумеет ли «Брентфорд» распечатать ворота «Ман Сити»?
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие