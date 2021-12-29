СКА уверенно обыграл «Адмирал» на выезде

Питерскийна выезде одержал победу над(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 18-й минуте Динар Хамидуллин вывел дальневосточную команду вперёд. На 26-й минуте Даниил Пыленков восстановил равенство. На 34-й минуте Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. На 54-й минуте Евгений Тимкин забил третий гол.

СКА с 62 очками в 44 матчах вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 27 очками в 44 играх идет на 11-й строчке в таблице Восточной конференции.