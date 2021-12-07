«Салават Юлаев» разгромил «Сочи» в Уфе

Уфимскийодержал домашнюю победу над(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Николай Кулемин, Виктор Тихонов, Артем Пименов, Сакари Маннинен и Григорий Панин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Голы: Кулемин — 12 (Санников, Антипин), 3:21 — 1:0. Тихонов — 3 (Бирюков), 13:14 — 2:0. Пименов — 2 (Тихонов, Хафизуллин), 26:43 — 3:0. Маннинен — 17 (Гранлунд, Ларсен), 44:00 — 4:0. Панин — 4 (п.в., Хартикайнен, Ларсен), 59:56 — 5:0Вратари: Метсола — Хелльберг (57:33 — 59:56)Броски: 23 (12+6+5) — 23 (7+9+7)Штраф: 8 — 8

«Салават» поднялся в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ на 3-е место, набрав 49 очков в 38 матчах. «Сочи» идет на 10-й строчке Запада: 34 очка после 37 игр.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 12 декабря в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» 9 декабря в Нур-Султане встретится с «Барысом».