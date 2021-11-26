«Трактор» в овертайме обыграл «Локомотив»

Игроки «Трактора» Фото: globallookpress.com
Челябинский коллектив проигрывал до концовки третьего периода, но благодаря шайбе Виталия Кравцова сумел избежать поражения. В овертайме победу команде принес Ник Бэйлен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Иванов — 4 (мен.), 6:58 — 1:0. Кравцов — 5 (Яруллин, Бывальцев), 59:15 — 1:1. Бэйлен — 5 (Тертышный, Седлак), 63:24 — 1:2Вратари: Паскуале — Вилл (59:07 — 59:15)Штраф: 4 — 2Броски: 31 (13+15+3+0) — 24 (7+5+10+2)
«Трактор» с 53 очками занимает 2 строчку в Восточной конференции. «Локомотив» с 40 баллами находится на 6 позиции на Западе.