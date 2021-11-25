Воробьев: Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал поеду над минским(5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Магнитка» победила по буллитам, уступая по ходу встречи со счетом 0:4.

«Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки. Хороший гол они забили в большинстве. В третьем периоде нам отступать было некуда.

В раздевалке привел пример "Трактора", который отбился с 1:5 накануне в игре с московским "Динамо". Сказал ребятам: вы можете это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали.

Почему начинал Олкинуора? У нас вратари играют в соответствии с определённым планом, по очереди.

Зернову не хватало такого гола — трудового? Думаю, ему надо было такой гол забить. Но и вся команда, мы были нацелены на ворота, но нас туда не пускали.

Такой гол надо было забить, скажу так», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.