ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок
  • 19:34
    • Худяков сыграет в воротах «Локомотива» в матче с «Лацио»
  • 19:58
    • «Магнитка» вырвал победу в серии буллитов у минского «Динамо»
  • 18:55
    • Черчесов: Лимит нужен. Причина неудач российских клубов — в уровне легионеров
  • 18:34
    • Источник: «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона
  • 16:36
    • Рангник готов стать временным тренером «МЮ» при условии, если потом получит должность в клубе
    Все новости спорта

    Воробьев: Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поеду над минским «Динамо» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Илья Воробьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Воробьев

    «Магнитка» победила по буллитам, уступая по ходу встречи со счетом 0:4.

    «Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки. Хороший гол они забили в большинстве. В третьем периоде нам отступать было некуда.

    В раздевалке привел пример "Трактора", который отбился с 1:5 накануне в игре с московским "Динамо". Сказал ребятам: вы можете это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали.

    Почему начинал Олкинуора? У нас вратари играют в соответствии с определённым планом, по очереди.

    Зернову не хватало такого гола — трудового? Думаю, ему надо было такой гол забить. Но и вся команда, мы были нацелены на ворота, но нас туда не пускали.

    Такой гол надо было забить, скажу так», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Локо» очки в домашнем матче с «Лацио»?
  • «Локомотив» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Заря» даст бой команде Моуринью?
  • «Рома» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставка на тотал меньше в Монако
  • «Монако» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие