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    СКА одолел «Ак Барс» в овертайме

    «Ак Барс» — СКА: счет матча 3:4 ОТ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс СКА
    Петербургский СКА нанес поражение казанскому «Ак Барсу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

    У питерцев шайбы забросили Андрей Кузьменко (13 минута), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (35) и Никита Гусев (64).

    В составе казанцев отличились Никита Дыняк (36), Стивен Кэмпфер (38) и Джордан Уил (45).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Кузьменко — 14 (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41 — 0:1. Бурдасов — 14 (бол., Кузьменко, Гусев), 26:54 — 0:2. Робинсон — 2 (Гусев, Моисеев), 34:16 — 0:3. Дыняк — 6 (Воронков, Журавлев), 35:39 — 1:3. Кэмпфер — 6 (бол., Зарипов, Кагарлицкий), 37:25 — 2:3. Уил — 9 (Юдин, Лучевников), 44:27 — 3:3. Гусев — 3 (Воробьев, Морозов), 63:09 — 3:4Вратари: Билялов — НиколаевШтраф: 16 — 12Броски: 30 (15+8+7+0) — 38 (7+15+12+4)

    СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (43 очка). «Ак Барс» идет третьим на Востоке (45 очков).

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