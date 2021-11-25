«Ак Барс» — СКА: счет матча 3:4 ОТ

Хоккеисты СКА Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
У питерцев шайбы забросили Андрей Кузьменко (13 минута), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (35) и Никита Гусев (64).
В составе казанцев отличились Никита Дыняк (36), Стивен Кэмпфер (38) и Джордан Уил (45).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы: Кузьменко — 14 (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41 — 0:1. Бурдасов — 14 (бол., Кузьменко, Гусев), 26:54 — 0:2. Робинсон — 2 (Гусев, Моисеев), 34:16 — 0:3. Дыняк — 6 (Воронков, Журавлев), 35:39 — 1:3. Кэмпфер — 6 (бол., Зарипов, Кагарлицкий), 37:25 — 2:3. Уил — 9 (Юдин, Лучевников), 44:27 — 3:3. Гусев — 3 (Воробьев, Морозов), 63:09 — 3:4Вратари: Билялов — НиколаевШтраф: 16 — 12Броски: 30 (15+8+7+0) — 38 (7+15+12+4)
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (43 очка). «Ак Барс» идет третьим на Востоке (45 очков).