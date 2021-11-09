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    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории
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    Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В матче против «Баффало» (5:3) Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи.

    Шайба, заброшенная в этой игре, стала для российского форварда 741-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь он делит с Бреттом Халлом четвертое место в списке лучших снайперов лиги всех времен.

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    • Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

    Второй звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (5:1).

    Третьей звездой назвали российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который в матче с «Флоридой» (4:3) сделал две результативные передачи.

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