Московское «Динамо» на выезде победило «Авангард»

Московскоеодержало победу над омским(3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев, Иван Муранов и Антон Ведин.

За «ястребов» отличился Александр Дергачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Галиев — 14 (Бойков, Шипачев), 26:19 — 0:1. Дергачев — 3 (Найт, Сошников), 45:09 — 1:1. Муранов — 2, 46:50 — 1:2. Ведин — 3 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Грубец (58:29 — 59:57) — ЕременкоБроски: 20 (5+11+4) — 23 (9+7+7)Штраф: 2 — 6

«Динамо» с 34 очками поднялось на 4-е место в Западной конференции КХЛ. «Авангард» набрал 29 очков и идет 5-м на Востоке.

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В параллельном матче «Адмирал» одержал выездную победу по буллитам над «Витязем» — 1:0 ПБ.

В основное время и в овертайме командам не удалось забить друг другу. Игра дошла до серии буллитов, где удачливее оказались гости — победный бросок на счету Вячеслава Ушенина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: Вл. УшенинВратари: Ежов — СеребряковБроски: 20 (6+9+5+0) — 36 (7+11+16+2)Штраф: 4 — 2

«Адмирал», проигравший предыдущие шесть матчей, набрал 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» идет последним на Западе (22 очка).