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    Московское «Динамо» на выезде победило «Авангард»

    Хоккей КХЛ Авангард Динамо Адмирал Витязь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Московское «Динамо»
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    Московское «Динамо»

    В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев, Иван Муранов и Антон Ведин.

    За «ястребов» отличился Александр Дергачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Галиев — 14 (Бойков, Шипачев), 26:19 — 0:1. Дергачев — 3 (Найт, Сошников), 45:09 — 1:1. Муранов — 2, 46:50 — 1:2. Ведин — 3 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Грубец (58:29 — 59:57) — ЕременкоБроски: 20 (5+11+4) — 23 (9+7+7)Штраф: 2 — 6

    «Динамо» с 34 очками поднялось на 4-е место в Западной конференции КХЛ. «Авангард» набрал 29 очков и идет 5-м на Востоке.

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    В параллельном матче «Адмирал» одержал выездную победу по буллитам над «Витязем» — 1:0 ПБ.

    В основное время и в овертайме командам не удалось забить друг другу. Игра дошла до серии буллитов, где удачливее оказались гости — победный бросок на счету Вячеслава Ушенина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Победный буллит: Вл. УшенинВратари: Ежов — СеребряковБроски: 20 (6+9+5+0) — 36 (7+11+16+2)Штраф: 4 — 2

    «Адмирал», проигравший предыдущие шесть матчей, набрал 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» идет последним на Западе (22 очка).

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