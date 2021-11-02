НХЛ. «Тампа» обыграла «Вашингтон», «Чикаго» одержал первую победу в сезоне

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 3:2
«Тампа» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 31 бросок.
Нападающий гостей Евгений Кузнецов отметился ассистом. Нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов на лед не выходил.
«Тампа» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на четвертой строчке.
«Чикаго» — «Оттава» 5:1
«Чикаго» обыграл «Оттаву» со счетом 5:1. В составе победителей хет-триком отметился Патрик Кейн. Брэндон Хэгел записал на свой счет дубль. Защитники «Сенаторз» Никита Зайцев и Артем Зуб завершили встречу с показателем полезности «-2».
«Чикаго» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 6 баллами — на 15-й строчке Востока.
«Эдмонтон» — «Сиэтл Кракен» 5:2
«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль. Также на счету немецкого хоккеиста два ассиста.
«Эдмонтон» с 14 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 14-й строчке.