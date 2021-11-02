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    НХЛ. «Тампа» обыграла «Вашингтон», «Чикаго» одержал первую победу в сезоне

    В ночь на 2 ноября в регулярном чемпионате НХЛ прошли три поединка

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    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
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    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 3:2

    «Тампа» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 31 бросок.

    Нападающий гостей Евгений Кузнецов отметился ассистом. Нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов на лед не выходил.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Лисон — 1 (Дженсен), 1:13 — 0:1. Киллорн — 7 (Чирелли), 23:18 — 1:1. Чирелли — 2 (бол., Хедман), 28:40 — 2:1. Пойнт — 4 (Рэддиш, Чирелли), 42:56 — 3:1. Шири — 1 (бол., Кузнецов, Карлсон), 51:38 — 3:2Вратари: Василевский — Ванечек (58:32 — 58:49, 59:18)Штраф: 10-10Броски: 26 (8+12+6) — 33 (11+12+10)

    «Тампа» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на четвертой строчке.

    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 3:2

    «Чикаго» — «Оттава» 5:1

    «Чикаго» обыграл «Оттаву» со счетом 5:1. В составе победителей хет-триком отметился Патрик Кейн. Брэндон Хэгел записал на свой счет дубль. Защитники «Сенаторз» Никита Зайцев и Артем Зуб завершили встречу с показателем полезности «-2».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Оттава» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Хагель — 2 (Кейн, Тэйвз), 19:10 — 1:0. Кейн — 2 (бол., Карпентер, Тэйвз), 22:09 — 2:0. Хагель — 3 (Тэйвз, С. Джонс), 40:27 — 3:0. Кейн — 3 (Густафссон, Кубалик), 41:22 — 4:0. Форментон — 2 (Мете, Эннис), 41:41 — 4:1. Кейн — 4 (Кубалик), 47:17 — 5:1Вратари: Флери — МюррейШтраф: 8-6Броски: 31 (8+15+8) — 30 (13+6+11)

    «Чикаго» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 6 баллами — на 15-й строчке Востока.

    «Чикаго» — «Оттава» 5:1

    «Эдмонтон» — «Сиэтл Кракен» 5:2

    «Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль. Также на счету немецкого хоккеиста два ассиста.

    «Эдмонтон» с 14 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 14-й строчке.

    «Эдмонтон» — «Сиэтл Кракен» 5:2
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